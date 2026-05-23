Банкоматы смогут работать без интернета

Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Комфорт для потребителя будет устроен просто: независимо от отключения публичного интернета банкоматы будут оставаться на связи и работать», — пояснила она на Съезде Ассоциации банков.

Набиуллина отметила, что Минцифры вместе с операторами связи уже проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет, специалисты тестируют эту опцию.

Глава Банка России также уточнила, что процесс подключения к новейшей системе будет поэтапным, в первую очередь туда попадут системно значимые банки.

Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.