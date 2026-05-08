Регулирование трудовой миграции передадут МВД России

Госдума в ближайшее рассмотрит законопроект, передающий МВД России полномочия в вопросах регулирования трудовой миграции, говорится в материалах российского парламента.

Наделение Министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас эти полномочия исполняет Минтруд.

Речь идет об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов:

имеющих право на получение вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке;

трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов.

В 2025 году после вмешательства депутатов перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке, был существенно сокращен, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Госдума взвинтит госпошлины для мигрантов→



Изначально он включал более 200 должностей, в том числе врачей и средний медицинский персонал, педагогических работников, продавцов, водителей. Сейчас в него входит только 29 специальностей — инженеры, слесари, сварщики и другие.