Гаражную амнистию продлят на пять лет

Правительство РФ поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.

«Данные свидетельствуют о положительных результатах гаражной амнистии и востребованности среди граждан такого механизма», — приводит ТАСС отзыв кабмина.

По данным Росреестра, со дня начала ее действия (1 сентября 2021 года) оформлено 249 тысяч гаражей, а также более 496 тысяч земельных участков.

Гаражная амнистия позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, зарегистрировать их в упрощенном порядке. Ранее это можно было сделать только через суд. Согласно действующей редакции закона, срок амнистии истекает 1 сентября 2026 года.