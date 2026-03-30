Опубликован новый перечень дорогих автомобилей

Toyota Land Cruiser 300
Минпромторг обновил перечень автомобилей и электромобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, владельцы которых заплатят дополнительный налог на роскошь в 2026 году. В список попали модели Toyota, Volkswagen, Xiaomi и Tesla.

В список дорогих автомобилей 2026 года включили 573 моделей, это на 18 моделей больше, чем годом ранее. В него попали такие модели, как Toyota Land Cruiser 300, Volkswagen Touareg III, Xiaomi SU7 Ultra, Tesla Cibertrack.

Число моделей стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей (возраст авто до 10 лет) составило 305.

В этот список вошли: Aito, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, Genesis, HiPhi, Hongqi, Hyundai, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lixiang, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, M-Hero, Porsche, Seres, Tank, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah, Xiaomi и Zeekr.

Еще 268 моделей — в категории стоимостью свыше 15 миллионов рублей возрастом до 20 лет. Это автомобили марок Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Bugatti, BYD, Cadillac, Dodge, Ferrari, Hongqi, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, M-Hero, Nissan, Porsche, Rolls-Royce и Tesla.

Налог на премиальные марки авто, или «налог на роскошь», действует с 2014 года. Он вычисляется по следующей формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому автомобилю коэффициент вычисляется индивидуально.

