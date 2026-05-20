Авиапассажирам ужесточили правила использования пауэрбанков

Использование пауэрбанков на борту самолетов ограничили в России, изменения введены для обеспечения безопасности и затронули всех авиаперевозчиков. В частности, без подтверждения емкости устройство могут не допустить к перевозке.

Теперь на борт можно брать с собой пауэрбанки для смартфонов емкостью не более 100 ватт-часов, для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании, а батареи свыше 160 ватт-часов провозить запрещено, следует из материалов Минтранса и Росавиации.

В соответствии с правилами перевозки, пауэрбанки разрешено брать только в ручную кладь и перевозить в салоне самолета. Убирать такие устройства на багажную полку нельзя — их следует размещать под впереди стоящим креслом либо в кармане сиденья.

Один пассажир может пронести на борт самолета не более двух пауэрбанков. Во время полета запрещается заряжать сами аккумуляторы, а также использовать их для питания других устройств в ходе руления, взлета и посадки.

Емкость аккумулятора обычно указывается на корпусе устройства, если ее нет, то пассажирам рекомендуют взять инструкцию, оригинальную упаковку или распечатку с сайта производителя, где есть технические характеристики.

Обычно производители указывают емкость пауэрбанков в ампер-часах. Внешние аккумуляторы емкостью порядка 100 ватт-часов в среднем имеют соответствующую характеристику, примерно равную 20 тысяч мАч.