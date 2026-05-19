Временное удостоверение личности выдадут автоматически

Временное удостоверение личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых нормативных актов.

Временное удостоверение — официальный документ, который выдает МВД, если у гражданина нет действующего паспорта. Сейчас его получают те, кто сам попросил об этом при подаче заявления на новый паспорт.

Существует ряд обстоятельств, когда требуется замена паспорта. Это может быть достижение 20 или 45 лет, смена личных данных, обнаружение ошибки в предыдущем документе, утеря документа.

Такое удостоверение заменит паспорт при получении государственных услуг, устройстве на новую работу, выборе медицинской организации, получении пенсии, нотариальных услуг, покупке билетов на самолет или поезд.

Выдача временного удостоверения осуществляется бесплатно при личном посещении подразделения МВД. Срок действия документа соответствует времени, необходимому для изготовления паспорта.