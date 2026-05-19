Аренду электросамокатов привяжут к «Госуслугам»

«Газета.Ru»
Минтранс поддержал инициативу об ужесточении правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

Ведомство поддержало возможность авторизации пользователей электросамокатов через «Госуслуги», говорится в ответе министерства на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко.

Парламентарий предложил установить обязательную проверку возраста через «Госуслуги» для электросамокатов, которые сдают в аренду. Также он считает, что необходимо создать реестр для личных самокатов, чтобы облегчить идентификацию нарушений ПДД.

Минтранс уже прорабатывает дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию средств индивидуальной мобильности. Предполагается, что это поможет повысить безопасность дорожного движения.

