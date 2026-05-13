Принят закон о защите армией арестованных за границей россиян

Sibnet.ru
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом.

Цель закона — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств, говорится в пояснительной записке к документу.

Речь идет о случаях, когда:

  • суд действует по поручению другого государства без участия России;
  • у такого суда нет полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совбеза ООН.

Исключительное право задействовать армию и определять формат защиты граждан возложено на главу государства.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм и незаконное преследование людей, добавил он.

