Кассационные жалобы на решения мировых судей перешли в компетенцию региональных судов, вступили в силу соответствующие изменения в российском законодательстве.

Отныне все вступившие в силу решения мировых судей, а также апелляционные решения районных судов станут рассматриваться, верховными судами республик, краевыми и областными судами.

Ранее такие жалобы рассматривали кассационные суды общей юрисдикции. Их в России — всего девять. Реформа направлена на повышение доступности правосудия, позволяя гражданам лично участвовать в заседаниях, так как региональные суды находятся ближе к месту жительства людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Случайные письма: как стать присяжным

Теперь жалобы подаются в президиумы республиканского, краевого или областного судов. Это касается гражданских, уголовных и административных дел. При этом сохранится возможность при несогласии с определением кассационной инстанции обратиться в Верховный Суд РФ.



Если жалоба подана в кассационный суд до 10 мая 2026 года, ее рассмотрят по старым правилам.