НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Власти решились на лицензирование продажи сигарет и вейпов

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Продажа сигарет
Фото: Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0

Госдума России после долгих обсуждений рассмотрит во втором чтении законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, следует из публикации на сайте парламента.

Разработанный правительством законопроект был принят в первом чтении 19 ноября 2025 года. Предполагалось, что документ вступит в силу 1 марта 2026 года, но процесс так и не стартовал. Минфин объяснил перенос сроков необходимостью доработки.

Спорные моменты удалось устранить и законопроект вынесли на второе чтение. Введение лицензирования оборота табака и вейпов позволит обелить отдельные секторы экономики по примеру алкогольного рынка, сообщили в российском правительстве.

Выдача лицензий на розничную и развозную торговлю будет отнесена к компетенции регионов. Установлены специальные лицензионные требования. Большинство из них уже закреплены в действующем законодательстве.

Среди ключевых условий — уплата государственной пошлины, отсутствие налоговой задолженности, регистрация в системе маркировки товаров. Регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения.

Курение вейпов связали с умственной отсталостью

Запуск может состояться 1 сентября 2026 года, а запрет на работу без лицензий и введение ответственности — с 1 марта 2027 года.


SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Принят закон о защите армией арестованных за границей россиян
Жалобы на решения мировых судей передали в ведение регионов
Гаражную амнистию продлят на пять лет
Госдума рассмотрит второй пакет антифрод-мер
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Количество телезрителей парада Победы в Москве сократилось
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
Здание МИД России
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
Газопровод
Немецкая оппозиция пообещала перезапустить «Северные потоки»
«Евровидение-2026»
Определился победитель «Евровидения-2026». ВИДЕО
Флаги России и Китая
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
28
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
17
Разведка США внезапно стала союзником России
15
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
14
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
13
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей