Власти решились на лицензирование продажи сигарет и вейпов

Госдума России после долгих обсуждений рассмотрит во втором чтении законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, следует из публикации на сайте парламента.



Разработанный правительством законопроект был принят в первом чтении 19 ноября 2025 года. Предполагалось, что документ вступит в силу 1 марта 2026 года, но процесс так и не стартовал. Минфин объяснил перенос сроков необходимостью доработки.

Спорные моменты удалось устранить и законопроект вынесли на второе чтение. Введение лицензирования оборота табака и вейпов позволит обелить отдельные секторы экономики по примеру алкогольного рынка, сообщили в российском правительстве.

Выдача лицензий на розничную и развозную торговлю будет отнесена к компетенции регионов. Установлены специальные лицензионные требования. Большинство из них уже закреплены в действующем законодательстве.

Среди ключевых условий — уплата государственной пошлины, отсутствие налоговой задолженности, регистрация в системе маркировки товаров. Регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения.



Запуск может состояться 1 сентября 2026 года, а запрет на работу без лицензий и введение ответственности — с 1 марта 2027 года.