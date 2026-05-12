Госдума рассмотрит второй пакет антифрод-мер

Госдума в мае законодательно оформит новый пакет мер противодействия мошенникам, который получил названный «Антифрод-2», следует из документов российского парламента.



«Новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников», — заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Антифрод-2» включает:

маркировку международных звонков (человек будет видеть, что ему звонят из-за границы);

введение детских сим-карт (появится возможность приобрести ребёнку защищенную карту);

восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами.

По словам Володина, с 2025 года Госдумой принято 11 федеральных законов в сфере противодействия мошенникам.

По данным МВД, за первый квартал 2026 года число таких преступлений уменьшилось на 18,3%, с применением дистанционных технологий — на 22,7%, число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 45,3%, с использованием IT-технологий — на 29,5%.



В Центробанк по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан, добавил председатель Госдумы.