Мгновенные геотреки: как будут работать детские сим-карты

Sibnet.ru
Ребенок с телефоном
Фото: © Sibnet.ru
Детские сим-карты появятся в России по предложению Минцифры, они позволят родителям блокировать нежелательный контент и узнавать о местоположении детей. Точные детали инициативы пока неизвестны, но IT-эксперты и юристы уже предположили, как будут работать детские сим-карты.

По официальной информации Минцифры, главная особенность детских сим-карт — родители смогут сами получать от операторов геотреки детей без участия правоохранительных и судебных органов и потери времени на бюрократию.

В чем отличие детской сим-карты

Кроме отслеживания местоположения, на симке для детей до 14 лет по умолчанию будет заблокирован доступ к контенту с маркировками старшего возраста (14+, 16+ и 18+), криптосервисам, азартным играм и прочим «взрослым» ресурсам. Это своего рода родительский контроль. Но блокировка будет производиться на стороне мобильного оператора, а не в смартфоне или браузерах.

По номеру детской Sim будет нельзя зарегистрироваться в социальных сетях и, вероятно, производить ряд финансовых операций. Также для детей заблокируют платные короткие номера. А о входящих звонках с подозрительных номеров родители получат уведомление.

Как оформить детскую сим-карту

Для оформления номера потребуется паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка. От взрослой детская сим-карта будет отличаться только специальной пометкой в государственной системе учета. После того, как ребенку исполнится 18 лет, пометку автоматически снимут.

О том, будет ли оформление детских SIM обязательным или дети смогут продолжать пользоваться обычными симками, купленными на родителей, пока информации нет.

Как будет работать отслеживание ребенка

Детские сим-карты предоставят родителям легальный и упрощенный доступ к геоданным ребенка. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, в симки встроен специальный геотрекер. Эта технология позволит определять локацию в режиме реального времени.

Предположительно, мобильные операторы будут определять местонахождение ребенка с помощью технологии LBS, которая использует данные сотовых вышек и Wi-Fi-точек.

Насколько слежка будет точной

Точность определения местоположения по технологии LBS напрямую зависит от качества сотовой связи в регионе и количества базовых станций. Обычно она имеет погрешность от 15 метров (в городе) до километра (например, в сельской местности или пригороде).

Какие преимущества получат родители

Существующие решения отслеживания требуют отдельного приложения и настройки сервиса, некоторые услуги платные. Кроме того, они работают только при включенной локации в смартфоне.

В случае с детской сим-картой родители смогут в удобном формате отслеживать местоположение ребенка без установки сторонней программы на телефон.

Как будут предоставляться данные

Информация о перемещениях — достаточно чувствительная для безопасности ребенка, поэтому доступ к ней будет ограничен. Родители смогут получать соответствующие данные на «Госуслугах» — в виде метки на карте (режим реального времени) или геотрека — истории перемещений ребенка за определенный промежуток времени. 

