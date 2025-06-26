Нарколог связал курение вейпов с умственной отсталостью

Половина подростков зависимы от вейпов и гаджетов, рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаевэ

«Если раньше от проблем с алкоголем страдали до 20% школьников, то сегодня от вейпа и гаджетов зависимы до половины детей. По данным Минздрава, подростки составляют около 90% потребителей электронных сигарет в России. По итогу опроса специалистов Института изучения детства, семьи и воспитания, каждый третий подросток либо пробовал, либо курит вейпы регулярно», — рассказал «Газете.ру» нарколог.

По его словам, эта зависимость, наряду с тягой к гаджетам, может привести к появлению «недоразвитого» поколения взрослых. Мозг формируется позже остальных органов, добавил Исаев.

«Особенно это касается отделов лобной доли, отвечающих за волевые качества, самоконтроль и другие важные функции. Эти отделы созревают последними, и, по последним данным, процесс их формирования завершается только к 25 годам. Увлечение вейпами может замедлить и нарушить развитие мозга. В результате к 20-30 годам у человека могут появиться различные психические заболевания», — пояснил врач.