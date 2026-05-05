Госдума рассмотрит внесенный правительством РФ законопроект о кратном повышении государственных пошлин для мигрантов, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей, за выдачу вида на жительство — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание нужно будет внести 15 тысяч вместо 1920 рублей, говорится в документе.

Замена вида на жительство обойдется в 6 тысяч рублей, выдача разрешения на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, — 5 тысяч рублей. Госпошлина за приглашение на въезд составит 8 тысяч рублей. Для многократного пересечения границы придется заплатить 6 тысяч вместо 1920 рублей.

При этом документ освободит от уплаты госпошлины граждан, которые раньше являлись гражданами СССР, а также тех, кто является участниками госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Также освобождаются от госпошлины за приобретение гражданства и вида на жительство те, кто заключил контракт с Минобороны на год в период проведения спецоперации, и члены их семей.

В правительстве ожидают, что нововведение заметно пополнит федеральную казну. Прогнозируется, что только за второе полугодие 2026 года сборы принесут почти 8 миллиардов рублей, а начиная с 2027 года ежегодные поступления составят порядка 15,8 миллиарда рублей.