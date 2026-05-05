Российские войска нанесли удар возмездия по объектам, связанным с украинским военно-промышленным комплексом, сообщило Минобороны России.

По данным российского военного ведомства средства противовоздушной обороны России сбили за сутки шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник ВСУ самолетного типа.

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.



С начала суток взрывы прогремели во многих украинских городах, включая Одессу, Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.