НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Российским кочевникам упростили процедуру прописки

Источник:
Sibnet.ru
305 0
Ненцы в тундре под Дудинкой
Ненцы в тундре под Дудинкой
Фото: Dr. A. Hugentobler / CC BY-SA 3.0


Новые правила регистрации позволят российским кочевникам выбирать поселения для прописки по маршрутам своих кочевий, соответствующее постановление правительства России вступило в силу.

Кочевой образ жизни в России ведут 47 коренных малочисленных народов, общая численность которых составляет более 300 тысяч человек. В основном они проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Теперь утверждать порядок выдачи местными властями документов, подтверждающих кочевой или полукочевой образ жизни, будет Федеральное агентство по делам национальностей. Ранее региональные власти устанавливали свои правила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТайны Севера: традиции загадочного народа

Россияне, ведущие кочевой образ жизни, смогут выбирать поселения и районы в зависимости от своих маршрутов, а местные власти будут обязаны их зарегистрировать по своим юридическим адресам.

Имея на руках документ об официальной прописке кочевники получат полный доступ к госуслугам, медицинским услугам, оформлению кредитов, оружия и возможности трудоустройства.

Еще по теме
Разрешения для грибников появятся на «Госуслугах»
ГОСТ на шаурму разработают в России
Борщевик, мусор и шашлык: штрафы для дачников
Качество цемента и шифера проверит «Честный знак»
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Ситуацию в экономике России описали одним словом
Скончался начальник из новосибирской ветеринарии
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Флаг Китая
Китай запретил исполнять санкции США
Флот США
Куба заявила о критической угрозе со стороны США
ПВО
ПВО сбила 334 украинских дрона над 16 регионами России
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

DEMON01

Ну если официальные цифры разделить на 3 ,то получишь более менее реальные.

_ASUS__

забавно наблюдать за тем как законченный шулер обвиняет в обмане других ... клиника уровня местных молчаливых...

mosquito__2010

т.е. британия на украине своим геноцидом украинского населения создаёт условия естественной саморегулируемости...