Новые правила регистрации позволят российским кочевникам выбирать поселения для прописки по маршрутам своих кочевий, соответствующее постановление правительства России вступило в силу.

Кочевой образ жизни в России ведут 47 коренных малочисленных народов, общая численность которых составляет более 300 тысяч человек. В основном они проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Теперь утверждать порядок выдачи местными властями документов, подтверждающих кочевой или полукочевой образ жизни, будет Федеральное агентство по делам национальностей. Ранее региональные власти устанавливали свои правила.

Россияне, ведущие кочевой образ жизни, смогут выбирать поселения и районы в зависимости от своих маршрутов, а местные власти будут обязаны их зарегистрировать по своим юридическим адресам.



Имея на руках документ об официальной прописке кочевники получат полный доступ к госуслугам, медицинским услугам, оформлению кредитов, оружия и возможности трудоустройства.

