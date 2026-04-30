Качество цемента и шифера проверит «Честный знак»

Sibnet.ru
Запрет на продажу в России строительных материалов без обязательной маркировки в системе «Честный знак» вступит в силу с 1 мая. Система гарантирует, что россияне теперь будут покупать оригинальный товар от заявленного производителя.

По оценкам экспертов, почти каждая пятая тонна цемента (около 20–25%) на рынке — фальсификат. Люди, купив для стройки на даче несколько мешков  «по скидке», удивляются, почему фундамент после заливки пошел трещинами. Эта проблема актуальна и для других стройматериалов. 

Эксперимент по цифровой маркировке стройматериалов стартовал весной 2024 года, чтобы дать бизнесу приготовиться работать по новым правилам. С 1 мая без маркировки нельзя будет продавать следующие товары:

  • цемент (все виды и фасовки)
  • гипсокартон и гипсовые плиты;
  • OSB-плиты и ДСП;
  • профнастил и сайдинг (металлический и виниловый) ;
  • фасадные панели (включая композитные);
  • блоки из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон);
  • теплоизоляцию на основе минеральной ваты;
  • кровельные материалы: шифер, металлочерепица, профлист;
  • строительную химию: монтажные пены, герметики, мастики, замазки и пасты.

С помощью системы «Честный знак» покупатели смогут получить полную информацию о легальности и происхождении стройматериалов, а именно:

  • данные о производителе/импортере: название компании, страна происхождения и место производства;
  • характеристики товара: состав материалов, объем/вес упаковки, номер партии и дату изготовления;
  • статус в системе: подтверждение того, что товар введен в оборот легально и не является контрафактом;
  • разрешительную документацию: сведения о сертификатах или декларациях соответствия, подтверждающих качество и безопасность;
  • путь товара: историю перемещения продукции от завода до конкретной торговой точки.

Для этого достаточно поставить на смартфон приложение «Честный знак» и с его помощью считать код Data Matrix на упаковке товара.

