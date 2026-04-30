Качество цемента и шифера проверит «Честный знак»

Запрет на продажу в России строительных материалов без обязательной маркировки в системе «Честный знак» вступит в силу с 1 мая. Система гарантирует, что россияне теперь будут покупать оригинальный товар от заявленного производителя.

По оценкам экспертов, почти каждая пятая тонна цемента (около 20–25%) на рынке — фальсификат. Люди, купив для стройки на даче несколько мешков «по скидке», удивляются, почему фундамент после заливки пошел трещинами. Эта проблема актуальна и для других стройматериалов.

Эксперимент по цифровой маркировке стройматериалов стартовал весной 2024 года, чтобы дать бизнесу приготовиться работать по новым правилам. С 1 мая без маркировки нельзя будет продавать следующие товары:

цемент (все виды и фасовки)

гипсокартон и гипсовые плиты;

OSB-плиты и ДСП;

профнастил и сайдинг (металлический и виниловый) ;

фасадные панели (включая композитные);

блоки из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон);

теплоизоляцию на основе минеральной ваты;

кровельные материалы: шифер, металлочерепица, профлист;

строительную химию: монтажные пены, герметики, мастики, замазки и пасты.

С помощью системы «Честный знак» покупатели смогут получить полную информацию о легальности и происхождении стройматериалов, а именно:

данные о производителе/импортере: название компании, страна происхождения и место производства;

характеристики товара: состав материалов, объем/вес упаковки, номер партии и дату изготовления;

статус в системе: подтверждение того, что товар введен в оборот легально и не является контрафактом;

разрешительную документацию: сведения о сертификатах или декларациях соответствия, подтверждающих качество и безопасность;

путь товара: историю перемещения продукции от завода до конкретной торговой точки.

Для этого достаточно поставить на смартфон приложение «Честный знак» и с его помощью считать код Data Matrix на упаковке товара.