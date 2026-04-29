Домашних животных решили обязательно промаркировать

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных и создании единого реестра внесен в Госдуму — текст опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект подготовлен «в целях реализации ответственного обращения с домашними животными». Его авторы полагают, что обязательная маркировка и единый реестр помогут искать потерявшихся животных, устанавливать конкретного владельца в случае споров.

Важный пункт — снижение количества безнадзорных животных, так как их популяция растет за счет брошенных или потерявшихся питомцев.

Этот законопроект разработало Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Аналогичный законопроект вносила в сентябре 2025 года группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

В нем указывалось, что перечень животных, подлежащих учету, утвердит правительство. Там же подготовят и подробный порядок учета питомцев, закрепив в документах возможные варианты маркировки (например, ошейники, бирки или микрочипы).

По данным газеты «Ведомости», его должны были рассмотреть в январе, но отложили на период после проведения выборов в сентябре, чтобы «избежать недовольства россиян из-за дополнительных расходов на питомцев».

Законопроект с почти аналогичным содержанием в конце сентября 2025 года представило Минприроды для общественного обсуждения. Там указывалась средняя стоимость процедуры маркирования — по оценкам ведомства, она составит ориентировочно 2,49 тысячи рублей.

