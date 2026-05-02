Разрешения для грибников появятся на «Госуслугах»

Жители России смогут оформлять специальные разрешения на сбор грибов и растений из Красной книги через «Госуслуги».

Сбор краснокнижных грибов и растений запрещен на законодательном уровне, однако в некоторых случаях возможны исключения. Именно тогда необходимо получать специальное разрешение, пишет «Парламентская газета».

Сейчас соответствующий документ уполномоченные органы выдают только при личном обращении. Перевод услуги в интернет упростит процедуру. Решение о выдаче или об отказе примут в течение 15 рабочих дней.

Согласно законодательству, изъятие редких растений и грибов разрешено для научных исследований, искусственного разведения в специализированных учреждениях, строительстве и реконструкции объектов федерального и регионального значения, а также ряде других случаев.

Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Физические лица должны будут использовать на «Госуслугах» усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись.