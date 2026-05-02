ГОСТ на шаурму разработают в России

Источник:
РИА Новости
ГОСТ на шаурму разрабатывается в России, он будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«В нем будут содержаться рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась», — цитирует специалиста РИА Новости.

Документ разрабатывается техническим комитетом, который также работает над государственными стандартами русской кухни. Задача комитета в первую очередь — разработка и описание блюд национальной кухни, шаурма лишь единичный случай.

ГОСТ на шаурму планируется принять в установленные сроки — до конца 2026 года, уточнила Саратцева.

