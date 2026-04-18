Диетологи реабилитировали сало

Современная медицина и диетология пересмотрели отношение к салу, признав его полезным продуктом при умеренном потреблении, рассказали эксперты «Роскачества»

Долгое время сало считали вредным из-за высокой калорийности и холестерина, который может спровоцировать развитие атеросклероза. Новые исследования реабилитировали этот продукт. Он оказался наоборот полезен для сосудов.

В состав сала входит одноосновная карбоновая кислота, которая нормализует холестериновый обмен, что, в свою очередь, очищает сосуды и делает их эластичнее при соблюдении рекомендуемых норм употребления.

А содержащаяся в сале арахидоновая кислота участвует в синтезе простагландинов, которые регулируют просвет сосудов и свертываемость крови. Олеиновая же кислота, которая также входит в состав сала, снижает уровень «плохих» липидов, образующих атеросклеротические бляшки в сосудах.



Присутствие омега-6 делает делает свиной жир просто незаменимым для здоровья сердечной мышцы и клеточной ткани, заключили эксперты.

Норма употребления сала — это 20-30 граммов для взрослого здорового человека в день. Для людей с избыточным весом — 15-20 граммов. Не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, желчного пузыря, гипертонии.