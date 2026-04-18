НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Диетологи реабилитировали сало

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Фото: © GoodFon

Современная медицина и диетология пересмотрели отношение к салу, признав его полезным продуктом при умеренном потреблении, рассказали эксперты «Роскачества»

Долгое время сало считали вредным из-за высокой калорийности и холестерина, который может спровоцировать развитие атеросклероза. Новые исследования реабилитировали этот продукт. Он оказался наоборот полезен для сосудов.

В состав сала входит одноосновная карбоновая кислота, которая нормализует холестериновый обмен, что, в свою очередь, очищает сосуды и делает их эластичнее при соблюдении рекомендуемых норм употребления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем полезен и вреден картофель

А содержащаяся в сале арахидоновая кислота участвует в синтезе простагландинов, которые регулируют просвет сосудов и свертываемость крови. Олеиновая же кислота, которая также входит в состав сала, снижает уровень «плохих» липидов, образующих атеросклеротические бляшки в сосудах.

Присутствие омега-6 делает делает свиной жир просто незаменимым для здоровья сердечной мышцы и клеточной ткани, заключили эксперты.

Норма употребления сала — это 20-30 граммов для взрослого здорового человека в день. Для людей с избыточным весом — 15-20 граммов. Не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, желчного пузыря, гипертонии.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Красим яйца на Пасху: проверка способов из соцсетей
Как «возраст» влияет на вино
Как соль стала двигателем цивилизации
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

nicollaich

Виктория Пони говорит от имени народа©Народ об этом знает?

Uynachalnica

Охотно верится, по другому и быть не может! А вот если бы не календарные и погодные факторы, были бы...

7fond

Виктория Анатольевна, из пмж Монако пишет свои посты. 13 млн читают эту пиарщицу, 1 млн. лайков за обращение....