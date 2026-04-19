Сколько протеиновых батончиков можно съесть в день

aif.ru
Протеиновый батончик
Протеиновые батончики в большинстве своем не являются полезным перекусом, поэтому нужно ограничивать их потребление, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Если мы говорим про обычные промышленные батончики, я бы рекомендовал не больше одного батончика в день в качестве десерта после основного приема пищи, если сильно хочется», — сказал aif.ru диетолог.

Он отметил, что во многих батончиках для спортсменов содержится несколько видов различных сахаров, что также является спорным решением с точки зрения пользы.

«Те протеиновые батончики, что продаются у нас в магазинах, в подавляющей массе не относятся к категории полезных. Чаще всего, в них большая концентрация простых сахаров, которые примешиваются к тем или иным протеинам», — пояснил врач.

Он призвал обращать внимание в составе протеиновых батончиков. В составе настоящего должен быть протеин, специи, может быть стевия в качестве полезного сахарозаменителя, эмульгатор лецитин и все. «Только натуральные ингредиенты и натуральные добавки, которые дают возможность хранить этот продукт», — заключил диетолог.

