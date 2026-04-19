Многие люди помешаны на сроке годности продуктов и боятся что-либо употреблять, если он завершился минуту назад. Что скрывается за датой на упаковке и какая просроченная еда действительно опасна.

Понятия срока хранения и срока годности имеют принципиальные отличия. Они прописаны в техрегламенте ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок хранения — период сохранения потребительских свойств. После его окончания продукт не становится опасным, но может изменить вкус или консистенцию.

Срок годности — период, после которого продукт становится потенциально опасным. Его устанавливают для товаров, представляющих угрозу для здоровья, например, салатов, свежей рыбы, детского питания, мяса. После указанной даты продажа такого товара запрещена законом.

Технологически дата «годен до» рассчитывается с коэффициентом запаса. Процесс порчи начинается не в 00:00 наступившей даты — это постепенная реакция, зависящая от температуры и целостности упаковки.

Если в состав входит несколько компонентов, срок годности такого продукта определяется по ингредиенту с наименьшим сроком годности. Если товар продают на развес, то срок исчисляется не с даты фасовки, а со дня изготовления.

Россияне ежегодно выбрасывают около 17 миллионов тонн продуктов. Этого количества хватит, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года. Чаще всего на помойку попадают овощи, фрукты, мучные и молочные изделия.

Что можно есть после истечения срока

Пастеризованные продукты в герметичной упаковке сохраняют микробиологическую безопасность в среднем на 3–5 дней дольше заявленного срока при соблюдении температурного режима. Это подтверждено исследованиями ВНИИ консервной промышленности.

йогурты с живыми бактериями

колбасы и сосиски в вакуумной упаковке

твердые сыры

консервы

крупы

макароны

мука

Важно, чтобы упаковка не была нарушена и не вздулась. Сухие продукты будут безопасны при правильном хранении, например, в герметичных емкостях.

Правильно изготовленные консервы могут храниться годами после истечения официального срока годности без потери безопасности.

Стерилизация при высокой температуре убивает все микроорганизмы в герметично закрытой банке. Пока целостность упаковки не нарушена, содержимое остается стерильным практически вечно.

Когда дату нарушать нельзя

Есть категории, где дата критична. Эти продукты сохраняют потребительские свойства лишь от 12 часов до трех дней, и только в охлажденном состоянии. Среда для размножения патогенной микрофлоры в них идеальна.

Топ самых опасных продуктов:

детское питание

свежая рыба

мясные полуфабрикаты

творог и сметана

салаты с заправкой

кондитерские изделия с кремом

Поэтому на упаковке производитель обязан указывать точную дату производства (не только год и месяц, но день и час).

Если продукт «годен», но имеет неприятный запах, изменил цвет и текстуру, то эти сигнала красноречивее, чем цифры на упаковке.



