Детям упростили оформление российского гражданства

Оформить детям российское гражданство по рождению стало проще — с 26 апреля соответствующее заявление начнут принимать онлайн.

Ранее родители, опекуны, попечитель или руководитель детского дома обязаны были приносить заявления о подтверждении российского гражданства у ребенка только очно. Теперь обратиться в территориальный орган МВД и получить результат можно будет через «Госуслуги».

Также сохраняется возможность подать заявление в бумажном виде — как в МВД, так и при необходимости в дипломатическое или консульское учреждение, следует из поправок в законодательство.

Поправки были инициированы депутатами Госдумы. Разработчики документа отмечали, что число оформлений наличия российского гражданства у детей с 2023 года значительно увеличилось, при этом подача соответствующих заявлений и получение ответов требовала личного присутствия.