НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Детям упростили оформление российского гражданства

Источник:
Sibnet.ru
321 0
Бабушка и ребенок
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Оформить детям российское гражданство по рождению стало проще — с 26 апреля соответствующее заявление начнут принимать онлайн.

Ранее родители, опекуны, попечитель или руководитель детского дома обязаны были приносить заявления о подтверждении российского гражданства у ребенка только очно. Теперь обратиться в территориальный орган МВД и получить результат можно будет через «Госуслуги».

Также сохраняется возможность подать заявление в бумажном виде — как в МВД, так и при необходимости в дипломатическое или консульское учреждение, следует из поправок в законодательство.

Поправки были инициированы депутатами Госдумы. Разработчики документа отмечали, что число оформлений наличия российского гражданства у детей с 2023 года значительно увеличилось, при этом подача соответствующих заявлений и получение ответов требовала личного присутствия.

SIBNET.RU В MAX

Жизнь #Законы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
