Приготовление шашлыка на балконе — не просто нарушение кулинарных традиций, но и серьезный риск для кошелька. Чем грозит пикник с мангалом на балконе или лоджии многоквартирного дома?

Правила противопожарного режима (пункт 85) прямо запрещают использовать на балконах и лоджиях квартир открытый огонь. За нарушение нормы предусмотрена административная, а в ряде случаев даже уголовная ответственность.

Что грозит за шашлык на балконе

Если гражданин просто жарит шашлык на балконе и его действия задокументировали соседи, наступает административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Наказанием станет штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

В период особого противопожарного режима, который традиционно вводится весной и летом, штраф составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Если же открытый огонь стал причиной пожара и ущерба имуществу, наказание вырастет до 50 тысяч.

При крупном материальном ущербе в результате пожара (свыше 250 тысяч рублей) пикник на балконе обернется уголовным делом — по статье 168 УК РФ виновнику грозит до одного года лишения свободы.

Если в результате пожара из-за открытого огня на балконе пострадает или погибнет человек, то такое действие квалифицируется как преступление по статье 219 УК РФ, срок наказания может достигать до 5 лет лишения свободы.

Где жарить шашлык разрешено

Балконы и лоджии — не единственная запретная зона для шашлыков. Категорически запрещено жарить шашлыки на крышах жилых домов, на террасах и верандах в частных домах, во дворах возле жилых домов, в гаражах, в парках вне специально оборудованных площадок.

Законно и безопасно пожарить шашлык можно только на частной территории, соблюдая простые правила: мангал должен быть удален от построек минимум на пять метров, а территория вокруг него в радиусе двух метров очищена от сухой травы и горючих материалов.