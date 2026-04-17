Госдума рассмотрит законопроект об отказе в виде на жительство и гражданстве иностранцам с любой судимостью, следует из документов ГД.

Сейчас мигрантам отказывают в гражданстве, если у них есть судимость за умышленные преступления. Разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) не выдается иностранцам, имеющим судимость только за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Законопроект предусматривает, что гражданство, РВП и ВНЖ не будут выдавать при наличии неснятой или непогашенной судимости за любые преступления.

Иностранцы должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости. Справку в течение двух лет не будут требовать от граждан Украины. Это связано с «затруднениями в процессе ее получения».

Трудовые мигранты также должны будут предоставить документы, подтверждающие образование, квалификацию и трудовой стаж в России.