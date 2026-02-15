Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки с октября по конец декабря, сообщили пресс-служба Минобрнауки.

В четвертом квартале 2025 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации сдавали 201 675 мигрантов. «Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Аттестацию ведут по трем уровням: получение патента на работу на территории России, разрешение на временное проживание, вид на жительство.

В каждом экзамене три блока. В первый из них входит только тестирование по русскому языку. Второй и третий включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.

В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организовали в 203 пунктах на территории всех субъектов федерации, а также в Таджикистане и Узбекистане. В их числе — 88 российских университетов, включая 82 подведомственных Минобрнауки.