Изменились правила сдачи экзамена на водительские права

Поправки о сроках сдачи экзамена на получение водительского удостоверения и наказании за использование различных технических средств утверждены. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на права, документ размещен на сайте опубликования официальных актов.

Согласно поправкам, практический экзамен на получение водительского удостоверения будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории (ранее — до шести месяцев). В случае если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново сдать теорию в течение 30 дней после истечения срока.

Если кандидата в водители уличат в использовании средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации, результат экзамена могут аннулировать. Следующую попытку можно будет сделать только через год.

Также с 1 марта 2027 года при подаче заявления на экзамен через Госуслуги можно будет не предоставлять медсправку, если действующее заключение уже есть в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения).

