НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Короткая рабочая неделя ждет россиян

Источник:
Sibnet.ru
200 0
Календарь на 2026 год
Фото: © Sibnet.ru

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя с 12 до 15 мая. Работающие по стандартному графику граждане будут трудиться четыре дня, следует из утвержденного правительством производственного календаря на 2026 год.

Сокращенная рабочая неделя связана с переносом выходных дней по случаю празднования Дня Победы. Кроме этого, рабочий день в пятницу, 8 мая, будет сокращен на час, так как он непосредственно предшествует празднику.

Согласно трудовому законодательству, если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий рабочий день. В этом году праздник выпал на субботу, поэтом выходным днем стал понедельник, 11 мая.

Предыдущая короткая рабочая неделя была в конце апреля — перед Днем Весны и Труда россияне работали четыре дня, с 27 по 30 апреля. Всего в мае 2026 года будет всего 19 рабочих дней и 12 выходных.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Регулирование трудовой миграции передадут МВД России
Средняя зарплата в России за 10 лет выросла почти в три раза
Число самозанятых выросло на четверть
Минтруд предложил 11‑дневные новогодние каникулы в 2027 году
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Обсуждение (0)
Картина дня
Флаг ЕС
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
Красная площадь
Мобильный интернет и СМС отключат в Москве 9 мая
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия
Комета 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS исчез
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
25
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
25
МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
20
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине
19
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева