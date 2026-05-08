Короткая рабочая неделя ждет россиян

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя с 12 до 15 мая. Работающие по стандартному графику граждане будут трудиться четыре дня, следует из утвержденного правительством производственного календаря на 2026 год.

Сокращенная рабочая неделя связана с переносом выходных дней по случаю празднования Дня Победы. Кроме этого, рабочий день в пятницу, 8 мая, будет сокращен на час, так как он непосредственно предшествует празднику.

Согласно трудовому законодательству, если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий рабочий день. В этом году праздник выпал на субботу, поэтом выходным днем стал понедельник, 11 мая.

Предыдущая короткая рабочая неделя была в конце апреля — перед Днем Весны и Труда россияне работали четыре дня, с 27 по 30 апреля. Всего в мае 2026 года будет всего 19 рабочих дней и 12 выходных.

