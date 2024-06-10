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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Террориста из «Крокуса» оштрафовали за нарушения ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Далерджон Мирзоев
Фото: © Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву (внесен в реестр террористов и экстремистов) выписали два штрафа за нарушения ПДД в день, когда террористы пытались скрыться, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. Дело ведут в Новосибирске, где был прописан Мирзоев.

Штрафы на сумму 1,5 тысячи и 500 рублей Мирзоеву назначены за административные правонарушения от 23 марта. Их выписала дорожно-патрульная служба ГИБДД по Брянской области.

Исполнительное производство было возбуждено 4 июня, им занимается новосибирский межрайонный отдел судебных приставов. Мирзоев был временно прописан в Новосибирске и работал там таксистом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины открыли огонь по зрителям и подожгли зал. Погибли не менее 145 человек, 551 получил ранения.

Мирзоев вместе с другими террористами скрылся на автомобиле. Их задержали в Брянской области. В ходе расследования арестованы 18 человек

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ЧП #Громкое дело #Новосибирск
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