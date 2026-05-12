Путин прокатил учительницу на Aurus

Президент РФ Владимир Путин лично заехал на Арбат за своей учительницей Верой Гуревич, чтобы отвезти ее на ужин — видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин подъехал за рулем Aurus к одной из гостиниц на Арбате. Для неформальной встречи глава государства выбрал джинсы, рубашку в клетку и темно-синюю ветровку.

Гуревич уже ждала его в холле. Учительница раскинула объятия и проговорила: «Это ты?!», а затем расцеловала Путина. Тот обнял ее в ответ.

Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована специальная культурная программ

Гуревич была классным руководителем Путина в ленинградской школе №193.