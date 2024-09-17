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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Россия обратилась за помощью в расследовании теракта в «Крокусе»

Источник:
ТАСС
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Российские следователи обратились за помощью к правоохранительным органам других государств за помощью в расследовании нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«В компетентные органы трех иностранных государств направлено восемь запросов о правовой помощи, а также проведены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — приводит ТАСС материал дела.

В документах отмечается, что по делу в качестве потерпевших признано и допрошено более 1,7 тысячи человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.

Центр общественных связей ФСБ России ранее сообщил, что еще трое предполагаемых пособников террористов, напавших на «Крокус сити холл», были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске, а в Дагестане — еще четверо иностранных граждан, непосредственно участвовавших в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта.

Всего, по данным директора ФСБ Александра Бортникова, задержаны более 20 человек, причастных к теракту.

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