Фигуранты дела «Крокуса» готовили второй теракт

Троим соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — приводит ТАСС материалы дела.

Совершить нападение фигуранты планировали при помощи самодельной бомбы. По этой причине им также вменяют незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Затем они подожгли зал и попытались скрыться. Погибли 145 человек.

По делу проходят около 20 человек. Непосредственными исполнителями были четверо, все — граждане Таджикистана.