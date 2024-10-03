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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Фигуранты дела «Крокуса» готовили второй теракт

Источник:
ТАСС
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Троим соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — приводит ТАСС материалы дела.

Совершить нападение фигуранты планировали при помощи самодельной бомбы. По этой причине им также вменяют незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Затем они подожгли зал и попытались скрыться. Погибли 145 человек.

По делу проходят около 20 человек. Непосредственными исполнителями были четверо, все — граждане Таджикистана.

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Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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