Фигуранты дела «Крокуса» готовили второй теракт

Троим соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити
Холл» предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта.
«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела
также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», —
приводит ТАСС материалы дела.
Совершить нападение фигуранты планировали при помощи
самодельной бомбы. По этой причине им также вменяют незаконное изготовление
взрывного устройства, совершенное организованной группой.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные
мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт
группы «Пикник». Затем они подожгли зал и попытались скрыться. Погибли 145
человек.
По делу проходят около 20 человек. Непосредственными
исполнителями были четверо, все — граждане Таджикистана.