Названы организаторы теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», к таким выводам пришло следствие, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Для его совершения привлечены члены международной террористической организации. Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами», — уточнила она в телеграм-канале ведомства.

Организаторы находятся за рубежом, они заочно арестованы и объявлены в розыск. По версии следствия, эти люди завербовали исполнителей теракта — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Также под стражей находятся обвиняемые в соучастии в совершении теракта: те, кто помогал предполагаемым исполнителям с наймом жилья, обеспечил транспортом, оружием или финансировал террористическую деятельность.

«На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела», — уточнила Петренко.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали.