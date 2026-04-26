Бобер проиграл Жирафу в финале шоу «Маска»

Бобер занял второе место в финале седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ. 

Принять решение, кто станет победителем «Маски», поручили Регине Тодоренко. До этого у Жирафа и Бобра была ничья: два — два. Она поддержала женщину — Жирафа. 

Жюри было уверено, что под маской Бобра скрывается комик, Дмитрий Журавлев, но последняя песня заставила их засомневаться. Но эксперты не ошиблись — это был ведущий шоу «Натальная карта»

Третье место досталось Сурикату, которым оказался певец SOCRAT. Четвертое место в «Маске» заняла Лягушка — актриса Александра Урсуляк.

В шоу «Маска» участвовали Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов), Снегирь (Арсений Бородин), Колибри (Зара), Месяц (Александра Воробьева).

Еще по теме
Определился победитель седьмого сезона шоу «Маска»
Сурикат занял третье место в шоу «Маска»
Лягушка первой сняла маску в финале шоу «Маска»
Сюжет «Битвы экстрасенсов» обернулся помощью больному мальчику
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
Стрельба на мероприятии с Трампом
Стрельба произошла на мероприятии с Трампом. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сильно обозлился на США
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34»
NASA назвало идеальным запуск ракеты «Союз-2.1а»
Самое обсуждаемое
24
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
18
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России
16
Подсчитана сумма для восстановления Украины
14
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы