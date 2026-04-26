Бобер проиграл Жирафу в финале шоу «Маска»

Бобер занял второе место в финале седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ.

Принять решение, кто станет победителем «Маски», поручили Регине Тодоренко. До этого у Жирафа и Бобра была ничья: два — два. Она поддержала женщину — Жирафа.

Жюри было уверено, что под маской Бобра скрывается комик, Дмитрий Журавлев, но последняя песня заставила их засомневаться. Но эксперты не ошиблись — это был ведущий шоу «Натальная карта»

Третье место досталось Сурикату, которым оказался певец SOCRAT. Четвертое место в «Маске» заняла Лягушка — актриса Александра Урсуляк.

В шоу «Маска» участвовали Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов), Снегирь (Арсений Бородин), Колибри (Зара), Месяц (Александра Воробьева).