НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Сурикат занял третье место в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Сурикат в шоу «Маска» на НТВ
Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Сурикат занял третье место в седьмом сезоне шоу «Маска» и был вынужден раскрыть себя.

Сурикат заявил о себе с первого выпуска, назвав себя сыном Филиппа Киркорова. Его неоднократно называли сильнейшим участником проекта. Но члены жюри решили, что хватит скрываться вокалисту экстра-класса.

Жюри хором назвало имя SOCRAT (Кирилл Астапов). Это российский музыкант, композитор и певец, получивший известность как участник 2-го сезона шоу «Голос».

Четвертое место в «Маске» заняла Лягушка, под маской которой скрывалась актриса Александра Урсуляк.

В шоу «Маска» участвовали Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов), Снегирь (Арсений Бородин), Колибри (Зара), Месяц (Александра Воробьева).

SIBNET.RU В TELEGRAM
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
