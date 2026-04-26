НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Определился победитель седьмого сезона шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
452 0
Жираф в шоу «Маска» на НТВ
Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Жираф, который ни разу не попадал в номинацию, стал победителем седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ. Под маской скрывалась известная певица. 

Жираф победила решающим голосом Регины Тодоренко. А члены жюри один за другим назвали имя скрывающейся под маской певицы — Полина Гагарина. 

Второе место в проекте занял Бобер, под маской был комик, ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев. Третьим стал Сурикат — певец SOCRAT. Четвертое место у Лягушки — актрисы Александры Урсуляк.

Перед финалом были раскрыты другие участники «Маски»: Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов), Снегирь (Арсений Бородин), Колибри (Зара), Месяц (Александра Воробьева).

SIBNET.RU В TELEGRAM
Культгид #Мир ТВ
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
Топ комментариев

