Определился победитель седьмого сезона шоу «Маска»

Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Жираф, который ни разу не попадал в номинацию, стал победителем седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ. Под маской скрывалась известная певица.

Жираф победила решающим голосом Регины Тодоренко. А члены жюри один за другим назвали имя скрывающейся под маской певицы — Полина Гагарина.

Второе место в проекте занял Бобер, под маской был комик, ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев. Третьим стал Сурикат — певец SOCRAT. Четвертое место у Лягушки — актрисы Александры Урсуляк.

Перед финалом были раскрыты другие участники «Маски»: Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов), Снегирь (Арсений Бородин), Колибри (Зара), Месяц (Александра Воробьева).