Автоэксперт объяснил, можно ли пить за рулем

Человек может сидеть в заведенной машине за рулем и распивать спиртное, но управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено, объяснил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram.

«Часто водители, особенно в холодный период, садятся в машину, чтобы провести время с друзьями. Открывают пиво, закуску и проводят вечер под музыку. Нередко к таким компаниям приезжает патруль ДПС. Формально полицейским нужно доказать факт движения машины, но с доказательством они не заморачиваются», — описал ситуацию Шумский.

Сидеть даже в заведенной машине за рулем можно, запрещено управлять автомобилем в состоянии опьянения, это прописано в пункте 2.7 ПДД.

«Часто в пример приводят человека, который смог доказать свою правоту в суде, но только потому что в автомобиле был демонтирован двигатель. Гаишники на месте это предпочли не заметить», — вспомнил один из эпизодов автоэксперт.

Он добавил, что запрещено употреблять алкоголь после ДТП. Сделано это для того, чтобы предотвратить попытку сокрытия употребления алкоголя до аварии. «Выпил алкоголь после ДТП — автоматическое лишение прав от 1,5 до двух лет», — резюмировал эксперт.