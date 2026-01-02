Новый 2026 год принесет автомобилистам ряд изменений. Водители заметят на дорогах новые знаки, заплатят больше транспортного налога и за техосмотр. А те, кто игнорирует ОСАГО, вполне вероятно, получат штраф с камеры видеонаблюдения.

Кроме того, снова вырастет утильсбор, а вместе с ним и цены на машины. В такси станет больше автомобилей российского производства.

Замена водительских прав

Водительские удостоверения, срок действий которых был автоматически продлен на три года в пандемию, станут недействительными в соответствующую дату в 2026 году.

Заменить их можно без сдачи экзаменов, но потребуется предъявить медицинскую справку.

С 2026 года автоматического продления прав больше нет — водительские удостоверения нужно менять в обычном порядке.

Штраф за езду с просроченными правами составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Наказание регулирует часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Новые знаки

Новые знаки, таблички, а также схемы организации дорожного движения вводятся с 1 января 2026 года в обязательном порядке. Изменения призваны повысить безопасность, снизить количество аварий и уменьшить визуальный шум на дорогах.

Среди новых знаков:

Вертикальный знак «Стоп-линия» (6.16.1). Появится в тех местах, где невозможно нанести обычную горизонтальную разметку, к примеру зимой или на временных схемах.

Знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1). Предупреждает водителей, что в этом месте дорогу часто переходят люди с нарушениями слуха. Знак могут устанавливать рядом со школами-интернатами для слабослышащих и глухих детей.

Дополнительный к другим знак с указанием времени действия. Уточнит, в какие месяцы действует ограничение или предписание. Прежде на табличке указывали дни или недели.

Несколько знаков объединят на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. «Парковку» совместят с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». «Рекомендуемое ограничение скорости» разместят на щите с указателем «Искусственная неровность».

Фото: © Росстандарт

Изменится размер парковочного места при последовательном размещении автомобилей у края дороги. Разметка станет на 25 сантиметров уже: ширина одного места составит 2,25 метра. Длина останется прежней — 6,5 метра. Решение власти объяснили оптимизацией дорожного пространства.

Будут использовать новую схему работы светофоров. По поправкам в ГОСТ, включать левую зеленую «стрелку» светофора можно будет только тогда, когда встречным водителям горит «красный».

Рост цен на техосмотр

С 1 января 2026 года увеличились тарифы на техосмотр автомобилей. В среднем — на 9,7%. Самый высокий тариф будет официально установлен на Чукотке (5,4 тысячи рублей) и в Санкт-Петербурге (2 тысячи рублей). Самый низкий — в Волгоградской и Новгородских областях (по 1,07 тысячи рублей).

Обязательный техосмотр для автомобилей физлиц, используемых в личных целях, отменен уже несколько лет. Однако при постановке на учет б/у легковушек и мотоциклов старше четырех лет новому собственнику нужно предоставить в ГИБДД действующую диагностическую карту. Тот же порядок действует при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Также обязательный техосмотр по-прежнему действует для всех автобусов, грузовых автомобилей и такси.

Увеличение транспортного налога

В 2026 году в ряде субъектов Российской Федерации вырастут ставки по транспортному налогу. Инициативу объясняют необходимостью адаптации к текущим экономическим реалиям и ростом стоимости бензина, к которому привязаны ставки налога.

Например, в пояснительной записке Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области приводили сравнение: в ноябре 2024 года сумма налога на популярный автомобиль Lada Granta соответствовала стоимости половины бака бензина — 1,256 тысячи рублей.

Но платить по новым повышенным ставкам автовладельцам придется лишь в 2027 году (за 2026 год).

Индексация утильсбора

Ставки утилизационного сбора, который рассчитывается по новым правилам с декабря 2025 года, с 1 января 2026 года проиндексируют на 10-20%. По мнению экспертов, новые тарифы скажутся на финальной цене автомобилей в России.

Однако по мнению российских властей, новый утилизационный сбор не окажет существенного влияния на стоимость автомобилей российской сборки. В стране сейчас производят машины практически всех «наиболее популярных сегментов», заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров.

Проверка ОСАГО по камерам

Дорожные камеры, фиксирующие отсутствие полисов ОСАГО, планировали запустить еще в 2025 году, но этого не произошло. В ноябре прошлого года Госдума только приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Теперь полноценно запустить систему планируется с 1 ноября, уже с рассылкой «писем счастья». Комплексы фото- и видеофиксации будут выявлять из всего потока автомобили без обязательной страховки (сначала под проверку попадут машины, нарушающие ПДД).

Водители без ОСАГО, если это установлено по камере, будут получать не более одного штрафа в 24 часа независимо от количества зафиксированных нарушений. Сейчас санкция за езду без ОСАГО составляет 800 рублей, а за повторное нарушение придется заплатить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Локализация такси

С 1 марта 2026 года заработает закон о локализации автомобилей такси. То есть заниматься перевозками можно будет только на определенных машинах. Власти считают, что нововведение простимулирует продажи автомобилей отечественного производства.

В октябре Минпромторг опубликовал предварительный списком машин, которые будут допущены для работы в такси. На данный момент в него попали 20 моделей:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8).

В Сибири и Калининградской области закон вступит в силу с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года. В других регионах можно продолжать работать на автомобилях, внесенных в региональные реестры до 1 марта 2026 года.