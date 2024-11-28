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Как «прочитать» автомобильную дорогу

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильные дороги в России обозначают сочетанием букв и цифр. Эти «коды» подсказывают водителям, на трассе какого значения они находятся и куда обращаться при возникновении нештатной ситуации.

Буква «М» на знаке означает, что трасса соединяет Москву со столицами иностранных государств или административными центрами субъектов РФ.

Чаще всего на территории России автопутешественники встречают букву «Р», так обозначают дороги между административными центрами. 

Букву «А» для названия дорог используют для обозначения подъездов к крупнейшим транспортным узлам (аэропорту, порту) и специальным объектам (пограничному переходу).

Дороги с буквами «К» и «Н» — это региональные и муниципальные дороги. Их не встретишь на дорожных указателях, но они используются в нормативных документах.

Маркировка автомобильных дорог

Зеленые дорожные знаки с литерами «Е» и «АН» означают международные автомобильные маршруты, в каждый может входить несколько разных дорог. «Е» проходят по территории Европы, «АН» — Азии.

Кто отвечает за дороги

Ответственность за дороги в России несут четыре категории структур. Это Росавтодор, «Автодор», региональные и муниципальные власти. Туда необходимо обращаться по вопросам ремонта и содержания.

Трассы с буквой «М» только федеральные. За бесплатные отвечает Росавтодор, за платные — «Автодор».

Автомобильные трассы, в обозначении которых есть «А» и «Р», могут быть как в федеральном, так и региональном владении. 

Россия входит в пятерку стран с самыми протяженными дорогами в мире. Это 1 507 750 километров, скоростных из них — 2050 километров.

Дороги с буквами «К» и «Н» находятся на балансе определенного региона и муниципалитета. Дороги внутри населенных пунктов входят в состав улично-дорожной сети, за их обслуживание отвечают муниципальные администрации.

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Авто #Автоправо #Транспорт и дороги
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