Новые правила расчета утильсбора на автомобили, вызвавшие недоумение и сопротивление в автомобильном сообществе, должны были заработать 1 ноября 2025 года. Минпромторг дал месячную отсрочку, но от намерения не отступил.

Утилизационный сбор — это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации.

Сейчас размер утильсбора рассчитывается в зависимости от объема двигателя и года выпуска. В сентябре Минпромторг выложил на общественное обсуждение документ, в котором предложил новый расчет. Базовая ставка должна формироваться на основании типа и объема двигателя, а дополнительный коэффициент — на основании мощности двигателя.

Льготный утилизационный сбор для физлиц станет распространяться только на машины мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тысячи для новых автомобилей, 5,2 тысячи рублей — для авто старше трех лет.

Если лошадей больше, утильсбор изменится так:

Toyota RAV4 с двигателем 2,5 литра мощностью 205 лошадиных сил

Сейчас 3,4 тысячи рублей, станет 1,97 миллиона рублей.

Geely Monjaro 2 литра, 238 лошадиных сил

Сейчас 3,4 тысячи рублей, станет 842 тысячи рублей.

Соотношение голосов в обсуждении проекта было: «за» — чуть больше 600 голосов, «против» — больше 113 тысяч голосов.

Утилизационный сбор будут индексировать ежегодно. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подсчитал, что в 2030 году утильсбор за машину старше трех лет, с мотором больше 3,5 литра, мощностью больше 500 лошадиных сил будет больше 10 миллионов рублей.

«Нет нигде в мире таких утильсборов. Во всем мире — это приблизительно 50 евро, которые уже включены в стоимость автомобиля», — комментировал автомобильный обозреватель Вячеслав Лысаков изданию «Бизнес Online».

Почему дали отсрочку

Новые правила утильсбора скорректированы не были, но власти дали отсрочку — до 1 декабря 2025 года.

Решение приняли, чтобы учесть интересы покупателей, которые заказали и оплатили машины с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил после публикации проекта постановления либо столкнулись с задержками в доставке машин из-за ажиотажа.

«То, что перенесли вступление в силу на месяц, ничего не решит. Люди закупили машины, оплатили, у кого-то они еще месяц будут идти, может быть, два. Они не успеют получить эти машины, выкупить и растаможить их без нынешнего утиля», — отметил Лысаков.

По его мнению, стоило бы ввести отсрочку хотя бы на год, чтобы люди поняли, потянут они или нет автомобиль по новым ценам.

По данным Минпромторга, авто с двигателем до 160 лошадиных сил составляют около 88% всего российского автопарка.

Бюджет приобретет или потеряет

Глава Минпрома Антон Алиханов обосновывал введение новых правил борьбой с «серыми» схемами ввоза, когда под видом импорта на физлицо (с уплатой утильсбора по льготной ставке) привозят автомобили для последующей перепродажи. А также стремлением снизить конкуренцию для отечественных производителей.

«Диспаритет между ввозом официальным дилером, юридическим лицом и физическими лицами — он становится существенным. Это либо 5 тысяч рублей, либо 1 миллион и выше на новый импортный автомобиль. И у нас, к сожалению, сложилась ситуация, когда по итогам девяти месяцев этого года больше 73% ввезенных автомобилей были ввезены физическими лицами», — объяснял министр.

По расчетам, в 2026 году доходы от утильсбора вырастут в 1,5 раза (в 2025 году они заклыдвались на уровне 2 триллионов рублей).

Но представители автомобильной отрасли считают, что бюджет только потеряет в сравнение с текущими доходами. Так как в последние годы у россиян стали популярны мощные автомобили. А повышение стоимости уберет их из массового сегмента и ввоз существенно упадет.

«Даже если взять усредненный таможенный платеж (за одну иномарку) в 800 тысяч рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 миллиардов рублей в год», — говорится в письме Национального автомобильного союза (НАС) министру финансов России Антону Силуанову.

За девять месяцев 2025 года частники ввезли 402 тысячи автомобилей, это более 70% от всех ввезенных из-за границы машин. Большая часть ввезенных физлицами авто — с двигателем мощнее 160 лошадиных сил. (Данные агентства «Автостат».)

Что будет с ценами на автомобили

Правительство не ожидает резкого скачка цен на автомобили после изменения механизма расчета утильсбора, заявил вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

«Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых "санкционных" иномарок. То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка, переложив даже ответственность по обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники на российских преемников», — сказал он.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль в интервью «Коммерсанту» предположил, что стоимость новых машин, особенно на модели с мощными двигателями, может вырасти на 10–20% в зависимости от сегмента и типа автомобиля.

Однако большинство автоэкспертов считают, что цены на мощные авто, включая почти весь китайский ряд, повысятся на 1-2 миллиона рублей.