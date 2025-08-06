Права и СТС подорожают в несколько раз с 1 сентября

Главные пошлины для водителей и владельцев авто вырастут в два-три раза с 1 сентября 2025 года. Те, у кого подходит срок замены документов, еще могут успеть получить их по старым ценам.

Повышение пошлин коснулось выдачи водительских удостоверений, СТС, ПТС, регистрации автомобиля, выдачу номерных знаков, регистрации изменений в конструкцию ТС.

Замглавы Минфина РФ Алексей Липаев объяснял это тем, что суть пошлины — возмещение себестоимости затрат государства. А расценки не менялись уже много лет.

Список основных изменений с 1 сентября

Выдача в/у на базовом пластике: 4 тысячи рублей (было 2 тысячи рублей)





Выдача в/у нового образца: 6 тысяч рублей (было 3 тысячи рублей)





Выдача ПТС: 1,2 тысячи рублей (было 800 рублей)





Выдача СТС на бумажном носителе: 1,5 тысячи рублей (было 500 рублей)





Выдача СТС на пластике: 4,5 тысячи рублей (было 1,5 тысячи рублей)





Выдача регистрационных знаков: 3 тысячи рублей (было 2 тысячи рублей)





Выдача разрешения на изменения в конструкции ТС: 3 тысячи рублей (была 1 тысяча рублей)





Выдача госзнаков «Транзит» на бумажном носителе: 300 рублей (было 200 рублей)





Выдача госзнаков «Транзит» на металлическом носителе: 2,4 тысячи рублей (было 1,6 тысячи рублей)

Кроме того, вводится сбор в размере 500 рублей за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) во время прохождения техосмотра и получения диагностической карты. То есть платить нужно не только за сам техосмотр, но и отдельно оплачивать 500 рублей за внесение данных по машине в информационную систему.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что повышение госпошлин — «болезненный удар по автомобилистам», так как их размер, по его словам, может превышать годовой транспортный налог на некоторые автомобили.

«При покупке простейших подержанных "жигулей" за 50 тысяч рублей заплатить за регистрацию 4,5 тысячи становится уже накладно. Огромное количество машин эксплуатируются без регистрации, это видно по сайтам объявлений. И боюсь, что таких машин станет больше», — прокомментировал Шапарин «Авто.ру».

Когда меняют водительские права

Срок действия водительского удостоверения — 10 лет. Но национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлили на три года.

Например, водитель, у которого срок действия прав истек в 2023 году, должен поменять их в 2026 году, но может сделать это уже сейчас.

Для получения новых прав нужны старый документ, паспорт и медсправка по форме № 003В/у. Самый простой способ — подать заявление на замену водительских прав на «Госуслугах», там же оплатить госпошлину и выбрать дату и время приема в ГИБДД.