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Начали действовать новые правила пропуска авто с мигалками

Источник:
Sibnet.ru
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Водителей впервые обязали пропускать автомобили с мигалками без цветографической схемы, на которых обычно возят чиновников — новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), где прописаны действия автомобилистов при приближении транспортных средств с включенными спецсигналами, начала действовать с 26 июля 2025 года.

В прежней редакции ПДД была прописана обязанность «уступить дорогу» машинам с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами без детальной расшифровки.

Теперь добавлено, что водитель должен «освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения» или выполнить «иной маневр» для обеспечения «беспрепятственного» проезда машины с мигалкой.

Впервые введен запрет на опережение таких автомобилей (то есть на движение с большей скоростью в соседнем ряду в одном направлении) и на движение с их скоростью в соседних полосах.

Минтранс в мае предложил ужесточить требования к водителям в части пропуска спецтранспорта. Ведомство объяснило это необходимостью обеспечить безопасность объектов государственной охраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз».

Сейчас за отказ «подвинуться» действует наказание по статье 12.17 КоАП: от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав на срок до одного года.

Скоро наказание ужесточат. За отказ пропустить спецтранспорт или «гражданскую» машину с мигалкой будет назначаться штраф 7,5–10 тысяч рублей или лишение прав, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в КоАП, которые были внесены не отдельным документом, а поправками ко второму чтению к законопроекту об экспедиторской деятельности.

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