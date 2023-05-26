ДТП с животным: что делать и кто заплатит

ДТП — это не только столкновение автомобилей или наезд на человека, иногда участником становится дикое или домашнее животное. Как действовать, поможет ли полис ОСАГО в такой ситуации и с кого спрашивать стоимость ремонта автомобиля после происшествия?

Согласно Гражданскому кодексу РФ, животные относятся к имуществу, домашние — к частному, а дикие — к государственному. В случае ДТП с участием дикого животного потерпевшая сторона — Российская Федерация. А водитель, сбивший дикое животное, обязан выплатить ущерб, причиненный государству.

Компенсация ущерба будет даже при отсутствии предупреждающего знака «Дикие животные» на дороге, поскольку он не требует от водителя дополнительных действий и не страхует его от ответственности.

Как действовать в случае наезда на животное

1. После столкновения необходимо остановиться, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки в 15 метрах от автомобиля в пределах населенного пункта, а вне его — в 30 метрах. Оставление места ДТП влечет за собой административный арест или лишение прав до полутора лет.

2. При наличии пострадавших в салоне транспортного средства вызвать скорую помощь.

3. Позвонить по номеру 102 или 112 и вызвать сотрудников ГИБДД вне зависимости от того, сбежало пострадавшее животное с места ДТП или нет. Если «потерпевший» остался на месте происшествия, не сдвигать его и не пытаться собственноручно оказать помощь.

4. Оформить ДТП и зафиксировать повреждения, полученные автомобилем, дорогу с разметкой и знаками и животное.

5. Сообщить об аварии в страховую компанию.

ДТП с диким животным

Штрафы за сбитое животное начинаются от 100 рублей за крота или суслика и доходят до 180 тысяч за гибрид зубра с домашним скотом или бизоном. Чаще всего аварии случаются с лосями — их Минприроды оценило в 80 тысяч рублей.

В случае с дикими животными несет ответственность водитель, так как автомобиль — средство повышенной опасности.

Если у водителя есть полис ОСАГО и он верно оформил ДТП, ущерб государству за сбитое животное будет возмещен страховой компанией, сообщила пресс-служба проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Если виновник попытался скрыться с места происшествия и/или он не обладает полисом ОСАГО, выплачивать ущерб придется уже из своего кошелька.

ДТП с домашним животным

Поврежденный автомобиль придется восстанавливать за свой счет.

Размер штрафа при ДТП, в котором пострадало домашнее животное, определяется по наличию у его владельца документов, подтверждающих стоимость питомца.

При этом, если установлена вина хозяина животного, возможно возместить стоимость ремонта автомобиля за его счет. Например, владелец допустил выход своей коровы на проезжую часть.

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Водитель может договориться с хозяином животного о возмещении ущерба в личном порядке, направить ему досудебную претензию или подать иск в суд, обратившись к пункту 1 статьи 1064 ГК РФ (Общие основания ответственности за причинение вреда).

Что делать при появлении животного на дороге

Если на дороге возникло четвероногое препятствие, следует остановиться, а не пытаться проскочить мимо, так как животное может резко изменить траекторию движения.

После остановки обязательно включить аварийную сигнализацию. При движении ночью важно переключить фары на ближний свет, так как слишком яркий свет дальних фар дезорганизует зверя и мешает ему уйти с дороги.

Пытаться прогнать животное, сигналя ему — опрометчивый шаг. Громкий и резкий звук способен вызвать агрессию зверя, и тот может пойти в атаку.