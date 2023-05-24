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Медведь разорвал сбивший его автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль на трассе на Дальнем Востоке сбил медведя, хищнику это не понравилось, и он попытался растерзать машину. Последствия встречи показали на видео.

Медведь выскочил на трассу Хабаровск — Лидога — Ванино. Водитель Lexus не успел затормозить и сбил животное, рассказывает очевидец в видео, распространяющемся по соцсетям.

Хищник, пошатываясь, поднялся и догнал внедорожник.

«Запрыгивает на капот, начинает его рвать зубами. Куски кости на капоте видны, экскременты. Начинает давить стекло, пытаясь достать людей, прокусывает стойку», — описал происходящее снимавший видео.

Медведь не смог добраться до пассажиров и убежал в лес. Информации о пострадавших нет.

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Жизнь #Звери #Видеоновости
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