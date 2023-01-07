Современные двигатели не требуют прогрева — уверены одни автомобилисты. Другие считают, что мотор все-таки должен потарахтеть перед движением. Эксперты объяснили, нужно или нет греть машину зимой, как правильно это делать и на что обращать внимание, чтобы автомобиль завелся даже в самые сильные морозы.

Практика прогрева двигателя идет из давних времен, когда за состав рабочей смеси отвечал карбюратор, а масло на морозе превращалось в гуталин.

Несмотря на то, что современные моторы и масла стали совершеннее, эксперты все равно рекомендуют предварительный прогрев. Главная причина в том, что практически любое из используемых в России масел густеет на холоде: минеральное масло — уже при температуре минус 20-25 по Цельсию, а «синтетика» — при минус 45. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина.

При температуре от 0 до минус 10 достаточно двух минут прогрева, если на улице от 10 до 20 градусов мороза, время увеличивается до пяти минут. Если температура опустилась еще ниже, то следует греть машину семь-десять минут, советуют эксперты «Авилона».

Долгий прогрев двигателя не имеет смысла, считает эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. «При морозах современные двигатели, особенно дизельные, просто не достигнут рабочей температуры, работая на холостых оборотах. Нескольких минут, пока машина очищается от снега, вполне достаточно, чтобы детали мотора прогрелись», — говорил он «Газете.Ru».

Как прогревать разные двигатели

Бензиновый двигатель с турбиной можно погреть около минуты, чтобы турбина нагрелась, а система смазки заработала, отмечал в материале Autonews технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев.

Эксперт при этом уверен, что бензиновый атмосферный мотор можно не надо прогревать даже в самые сильные морозы.

ПДД запрещают стоянку транспортных средств с работающим двигателем в жилой зоне. За подобное нарушение грозит штраф в 1,5-3 тысячи рублей.

Дизельный двигатель стоит прогреть в течение трех-пяти минут, так как солярка немного загустевает при холодах ниже минус 15 градусов.

Вопрос прогрева двигателя в электромобилях вообще не стоит. «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль», — рассказывал технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут.

Зачем еще нужен прогрев

Прогрев нужен автоматическим коробкам передач и вариаторам. Резкая нагрузка на эти агрегаты ведет к быстрому выходу из строя.

«С механической коробкой передач ничего не сделаешь, а вот для быстрого прогрева и двигателя, и автомата полезно при нажатой педали тормоза подвигать селектор выбора передач в позиции D и R», — посоветовал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Он добавил, что еще можно повращать руль вправо-влево, это разгонит жидкость в системе гидроусилителя руля. А в случае с электроусилителем повышенная нагрузка на двигатель через генератор также ускорит его прогрев.

Как избежать заморозки авто

Хорошее масло. При работе двигателя на масле 5W мотор должен завестись при внешней температуре до минус 34 градусов Цельсия. При показателе 0W проворачивание коленвала гарантируется даже при сорокаградусных морозах.

Но масло должно быть свежим и качественным. Например, при замене стоит учитывать, что частые холодные запуски (например, при автопрогреве) сокращают интервал замены в два раза.

Заряженный аккумулятор. Если морозы сильные (ниже 35С) то аккумулятор потеряет 50% мощности, а если он подсевший, то вообще замерзнет.

«Если машина не завелась после 3-5 секунд кручения двигателя, сделайте паузу 30-50 секунд и снова начните крутить. После 3-4 раз, если схватывания нет, возможно, аккумулятору не хватает напряжения, что бы появилась искра (падает ниже 9В при вращении стартера)», — посоветовал директор AKBSTART Данила Любимов.

«Чтобы избежать разряда батареи при прогреве, необходимо, чтобы после каждого запуска двигатель работал 15-30 минут. Это при условии, что АКБ полностью заряжена и электрооборудование автомобиля исправно. За ночь количество запусков не должно быть больше четырех. Этого вполне достаточно при температуре даже до минус 45», — отметил директор компании «Автомотив» Фанис Зиннатов.

Правильная парковка. Если машина стоит под уклоном, капотом вниз, то при работающем двигателе конденсат не будет уходить из выхлопной трубы. Жидкость в ней застывает и образуется лед.