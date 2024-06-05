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Назван самый простой способ отмыть духовку до блеска

Источник:
The Express
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Отмыть духовку до блеска можно с помощью обычного лимона, такой простой способ домохозяйкам порекомендовало издание The Express.

Чтобы убрать загрязнения, достаточно налить в небольшую миску воду, положить туда нарезанный дольками лимон и поместить ее в духовку. Далее нужно разогреть духовку до 200 градусов.

Средство нужно оставить внутри на полчаса. После этого нужно дождаться, пока духовка остынет так, чтобы при уборке не обжигались руки. На финальном этапе останется протереть поверхности губкой, смоченной водой.

Отмечается, что благодаря содержанию в цитрусе лимонной кислоты все загрязнения будут размягчены и растворены, в результате очистить духовой шкаф до блеска удастся без бытовой химии.

Лимонный сок также обладает антибактериальным и антисептическим эффектом, при этом его применение безопаснее любых химических чистящих средств. Аналогичный лайфхак можно использовать при очистке микроволновки.

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Домострой #Кухня #Лайфхаки
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