Эти маринады и специи снизят канцерогены в шашлыке

Запах шашлыка — это еще и запах рака, пугают врачи. Но количество канцерогенов, вызывающих онкологию, можно снизить. Достаточно использовать правильные маринады и специи.
Под действием высокой температуры в красном и белом мясе, и даже в рыбе образуются канцерогены: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), гетероциклические амины (ГА), акриламид и продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ). Первые три вещества концентрируются в самых поджаренных местах, последний — в жире.
Ряд продуктов нейтрализует выделяемые канцерогены на сдади маринования: вино и пиво — на 80%, зеленые чай — 74%, ягодный маринад — на 40%, черный перец — 85%, куркума и розмарин — 50%, имбирь — 33%, привели данные научных исследований врачи в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
Нейтрализовать оставшиеся канцерогены можно уже во время еды.
С шашлыком нужно есть как можно больше зелени, посоветовал гастроэнтеролог Константин
Спахов в материале «Аргументов и Фактов».
Содержащийся в ней хлорофилл противостоит действию гема — пигмента, придающего мясу красный цвет. Из него образуются токсичные вещества, способствующие развитию колоректального рака.
Защитным эффектом обладают и антиоксиданты, которые в большом количестве есть в красном вине, в меньшем — в пиве. В водке их нет вообще, отметил врач.
Рецепты маринадов для шашлыков без канцерогенов
Свиной шашлык в красном вине
- Свинина (шея) — 2 кг
- Сухое красное вино — 0,75 л
- Вода — 350 мл
- Лук — 400 г
- Чеснок — 40 г
- Свежий тимьян (чабрец) — 20 г
- Соль — 25 г
Время маринования: 2-3 часа
Свиной шашлык в пиве
- Свинина (шея) — 2 кг
- Светлое пиво — 0,5-1 л
- Лук — 1 кг
- Соль, черный перец, паприка— по вкусу
Время маринования: 2-4 часа
Свиной шашлык с имбирем
- Свинина (шея) — 1 кг
- Корень имбиря (свежий) — 30-40 г (кусочек около 4-5 см)
- Соевый соус — 50-70 мл
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Лук репчатый — 2-3 шт.
- Лайм (или лимон) — 0,5 шт.
- Перец черный — по вкусу
Время маринования: 2-4 часа
Куриный шашлык в куркуме
- Куриное филе (красное или белое мясо) — 1 кг
- Куркума молотая — 2 ч.л.
- Лимонный сок — 120 мл
- Оливковое масло — 60 мл
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Дижонская горчица — 1 ст. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
Время маринования: 1-4 часа
Шашлык в зеленом чае
- Свинина/курица — 1 кг
- Зеленый чай (крепкий) — 500 мл (2-3 пакетика или ст.л.)
- Лук — 2 шт.
- Соевый соус — 1-2 ст.л.
- Перец, чеснок, имбирь — по вкусу
Время маринования: 1-2 часа для курицы, 3-6 часов для свинины
Шашлык в ягодном маринаде
- Свинина/курица — 1 кг
- Ягоды (брусника или клюква) — 300-500 г (можно замороженные)
- Чеснок — 3-4 зубчика.
- Мед/сахар — 1 ст. л.
- Соевый соус (необязательно) — 2-3 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Черный перец, кориандр, розмарин — по вкусу