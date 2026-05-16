Эти маринады и специи снизят канцерогены в шашлыке

Запах шашлыка — это еще и запах рака, пугают врачи. Но количество канцерогенов, вызывающих онкологию, можно снизить. Достаточно использовать правильные маринады и специи.

Под действием высокой температуры в красном и белом мясе, и даже в рыбе образуются канцерогены: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), гетероциклические амины (ГА), акриламид и продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ). Первые три вещества концентрируются в самых поджаренных местах, последний — в жире.

Ряд продуктов нейтрализует выделяемые канцерогены на сдади маринования: вино и пиво — на 80%, зеленые чай — 74%, ягодный маринад — на 40%, черный перец — 85%, куркума и розмарин — 50%, имбирь — 33%, привели данные научных исследований врачи в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Нейтрализовать оставшиеся канцерогены можно уже во время еды. С шашлыком нужно есть как можно больше зелени, посоветовал гастроэнтеролог Константин Спахов в материале «Аргументов и Фактов».



Содержащийся в ней хлорофилл противостоит действию гема — пигмента, придающего мясу красный цвет. Из него образуются токсичные вещества, способствующие развитию колоректального рака.

Защитным эффектом обладают и антиоксиданты, которые в большом количестве есть в красном вине, в меньшем — в пиве. В водке их нет вообще, отметил врач.

Рецепты маринадов для шашлыков без канцерогенов

Свиной шашлык в красном вине

Свинина (шея) — 2 кг

Сухое красное вино — 0,75 л

Вода — 350 мл

Лук — 400 г

Чеснок — 40 г

Свежий тимьян (чабрец) — 20 г

Соль — 25 г

Время маринования: 2-3 часа

Свиной шашлык в пиве

Свинина (шея) — 2 кг

Светлое пиво — 0,5-1 л

Лук — 1 кг

Соль, черный перец, паприка— по вкусу

Время маринования: 2-4 часа

Свиной шашлык с имбирем

Свинина (шея) — 1 кг

Корень имбиря (свежий) — 30-40 г (кусочек около 4-5 см)

Соевый соус — 50-70 мл

Чеснок — 3-4 зубчика

Лук репчатый — 2-3 шт.

Лайм (или лимон) — 0,5 шт.

Перец черный — по вкусу

Время маринования: 2-4 часа

Куриный шашлык в куркуме

Куриное филе (красное или белое мясо) — 1 кг

Куркума молотая — 2 ч.л.

Лимонный сок — 120 мл

Оливковое масло — 60 мл

Чеснок — 3-4 зубчика

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Время маринования: 1-4 часа

Шашлык в зеленом чае

Свинина/курица — 1 кг

Зеленый чай (крепкий) — 500 мл (2-3 пакетика или ст.л.)

Лук — 2 шт.

Соевый соус — 1-2 ст.л.

Перец, чеснок, имбирь — по вкусу

Время маринования: 1-2 часа для курицы, 3-6 часов для свинины

Шашлык в ягодном маринаде

Свинина/курица — 1 кг

Ягоды (брусника или клюква) — 300-500 г (можно замороженные)

Чеснок — 3-4 зубчика.

Мед/сахар — 1 ст. л.

Соевый соус (необязательно) — 2-3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Черный перец, кориандр, розмарин — по вкусу

Время маринования: 1-4 часа