Икры оказались самым честным индикатором здоровья

Икроножная и ее «соседка» камбаловидная считаются одними из самых честных индикаторов здоровья человека, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Когда вы сидите восемь часов подряд, кровь из ног возвращается наверх крайне неохотно (гравитация — она такая). Именно сокращения мышц голени проталкивают ее обратно к сердцу. Нет работы икр — привет, отеки, варикоз и сонливость после обеда», — пояснила врач в своем телеграм-канале.

Икра — маркер долголетия, добавила она. Китайские ученые из Академии медицинских наук доказали, что при увеличении окружности икры на один сантиметр риск смерти снижался на 5%.

А итальянские исследователи из Католического университета Святого Сердца выяснили, что у людей старше 80 лет с более крупными икрами выше мышечная сила, выносливость и скорость ходьбы. То есть икры — это буквально про качество жизни в старости.

«Когда ваши домашние весы с биоимпедансом считают процент мышц — они в первую очередь оценивают мускулистость голеней. Слабый ток идет через стопы, и именно ткани ног дают основной сигнал. Так что если весы стабильно говорят "мышц мало" — возможно, вашим икрам не хватает любви», — заключила врач.