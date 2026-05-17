Сибирь оказалась природным очагом хантавируса

Источник:
ТАСС
Фото: © UK Department for International Development

Большинство российских регионов являются природными очагами хантавируса в России, сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

«Основные природные очаги в России: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь», — сказал ТАСС инфекционист.

Она отметила, что вспышка на круизном судне в 2026 году и случаи завоза в Таиланд из Южной Америки показывают, что хантавирусы циркулируют по всему миру, и путешественники могут столкнуться с разными серотипами.

Врач добавила, что хантавирусная инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Это природно-очаговое заболевание, то есть оно существует в определенных ландшафтах, где обитают инфицированные грызуны-носители.

Всплеск интереса к хантавирусу произошел из-за вспышки заболевания, вызванного этим вирусом, на лайнере MV Hondius, который 1 апреля 2026 года отправился в круиз к Антарктиде из Аргентины и в итоге встал на якорь у берегов Кабо-Верде (Западная Африка).

Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Обсуждение (2)
Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

Uynachalnica

На галерах все изменения к лучшему!

Voland2

Замучаешься от наших начальников сверхурочные вышибать... Пиши заявление желаю поработать в свободное...